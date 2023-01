Ungarn und Serbien „direkt vom Krieg betroffen“

Ungarn und Serbien sind direkt und stark vom Krieg in der Ukraine und der illegalen Migration betroffen. Beide Länder haben ein Interesse daran, dass der bewaffnete Konflikt so schnell wie möglich beendet wird, sagte der ungarische Außenminister nach einem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nur wenige andere Länder in Europa seien von den beiden gleichzeitigen Sicherheitsherausforderungen in einem solchen Ausmaß betroffen, so das Ministerium unter Berufung auf Péter Szijjártó, der auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ivica Dačić sprach. „Die Verlängerung des Krieges und seine mögliche Eskalation stellen ernste Risiken für beide Länder dar“, sagte er. „Wir verstehen, dass das Problem aus Hunderten oder Tausenden von Kilometern Entfernung nicht so schwerwiegend erscheint, aber diejenigen, die eine Verlängerung oder Eskalation des Krieges verursachen, handeln gegen unsere nationalen Interessen“, fügte Szijjártó hinzu.

Beide Länder profitierten sehr von der bilateralen Zusammenarbeit, wie der rekordverdächtige Anstieg des ungarisch-serbischen Handels im vergangenen Jahr um 75 % zeige. „Die einzige Ost-West-Gaspipeline auf dem Kontinent, die zu 100 % ausgelastet ist, ist die TurkStream-Pipeline“, sagte er. Im vergangenen Jahr seien 4,8 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Serbien nach Ungarn gekommen und etwa 438 Millionen Kubikmeter in die andere Richtung geflossen, fügte er hinzu. Dačić führte auch Gespräche mit Ministerpräsident Viktor Orbán.