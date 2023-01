Bakondi: Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung von Schleuserringen erforderlich

Menschenschmugglerringe können nur durch die Zusammenarbeit internationaler Strafverfolgungsbehörden beseitigt werden, sagte der oberste Berater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit am Samstag und fügte hinzu, dass Ungarn eine solche Partnerschaft unterstützen würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die südlichen Grenzen der Europäischen Union seien dank der Zusammenarbeit zwischen EU-Ländern wie Österreich, Kroatien und Ungarn sowie Nicht-EU-Staaten wie Serbien und Montenegro besser bewacht, sagte György Bakondi dem öffentlich-rechtlichen Sender M1. Die ungarischen Strafverfolgungsbehörden täten alles in ihrer Macht Stehende, um Menschenschmugglerringe zurückzudrängen, sagte Bakondi und fügte gleichzeitig hinzu, dass diese nur durch die Zusammenarbeit in der EU beseitigt werden könnten. Ungarn werde die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, dabei unterstützen, diese Zusammenarbeit mit konkreten Schritten voranzutreiben, sagte er.

Bakondi sagte, dass Menschenschmugglerringe im vergangenen Jahr schätzungsweise über drei Milliarden Euro eingenommen hätten. Die europäischen operativen Stellen, einschließlich der ungarischen, verfügen über detaillierte Informationen über die Menschenschmugglerringe, die auf der Balkanroute aktiv sind, sagte er. In der Nähe der ungarischen Grenze sind fünf große Schleuserringe aktiv, die sogar miteinander konkurrieren, so Bakondi, der darauf hinwies, dass ihre Rivalitäten in letzter Zeit zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen ihnen geführt haben.