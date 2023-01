Laszlo Bujtas – Der geschickte ungarische Pokerkönig

Das Online-Poker ist eines der beliebtesten Geschick- und Glücksspiele in Online Casinos, das Bluffen und unübertroffene Strategien für einen Gewinn erfordert. Dieses Geschicks- und Glücksspiel ist von den Regeln her leicht aber dafür umso schwieriger zu meistern. Um ein hochkarätiger Pokespieler wie Laszlo Bujtas zu werden, muss man Kampfgeist, Passion und Geduld beweisen.

Bujtas ist ein renommierter ungarischer Profi-Pokerspieler, der nicht nur wegen seines Preisgeldes für die Teilnahme an Pokerturnieren, sondern auch wegen seines einzigartigen Spielstils und seiner Präzision zum König gekrönt wurde. Er gilt als harter und kluger Konkurrent mit Siegermentalität und gehört zu den wenigen ungarischen Spielern, die im High-Roller-Pokerkreis zu Hause sind. In diesem Bericht finden Sie mehr über den ungarischen Pokerkönig und seinen Erfolg in einer Welt heraus, in der Bluffen alles entscheiden kann.

Laszlo Bujtas Uncut

Laszlo Bujtas ist ein 1992 geborener ungarischer Profispieler. Schon in jungen Jahren spielte Bujtas gerne Kartenspiele, insbesondere Poker, ein Hobby, das ihn in Ungarn und anderen Teilen der Welt zu einem bekannten Namen machte. Bujtas begann im März 2011 unter verschiedenen Nicknames auf verschiedenen Websites professionell Poker zu spielen. Bei Partypoker, Americas Cardroom, Full Tilt Poker und PokerStars benutzte er den Spitznamen „omaha4rollz“, während er bei 888poker als „lacibaby64“ auftrat. Er benutzte auch den Benutzernamen „o4rollz“, den er nur bei Winamax anmeldete. Schon bald nach seinem Debüt in der Pokerwelt stand der Ungar durch seine erstaunlichen Leistungen und Auftritte in den Schlagzeilen. Er nahm an verschiedenen Live-Turnieren teil und trat sogar gegen die Crème de la Crème der Pokerspieler an. So konnte er die nötige Erfahrung sammeln, um einer der erfolgreichsten Pokerspieler zu werden.

Wie Laszlo ungarischen Online Casinos populärer machte

Buјtas hat mit seinem großen Erfolg viele ungarische Fans von Casinospielen inspiriert. Vielleicht ist er sogar der Grund, warum Online-Poker heute in Ungarn so beliebt ist. Die Online Casinos haben zusätzlich dazu beigetragen, indem sie ihren Mitgliedern ein sicheres und lukratives Spielerlebnis mit speziell auf Pokerfans zugeschnittenen Boni bieten. Allerdings ist es für Pokerspieler von großer Bedeutung, sich mit erprobten und zuverlässigen Online-Plattformen auseinanderzusetzen. Laszlo Bujtas ist bestrebt, die Geschick- und Glücksspiele in den Online Casinos auf das höchstmögliche Niveau zu heben. Es gibt mehrere hochkarätige ungarische Online Casinos, die Sie für ein erstklassiges Pokererlebnis in Erwägung ziehen könnten. Wie wir bereits erwähnt haben, hat die Digitalisierung die Popularität des Pokerspiels stark erhöht. Pokerfans und Profis können an Turnieren aus verschiedenen Städten, Staaten und Nationen teilnehmen. Zum Beispiel können Pokerspieler, die bei einigen der besten ungarischen Online Casinos registriert sind, an großen, weltweit beliebten Pokerturnieren teilnehmen. Schauen wir uns an, welche Turniere Laszlos Karriere bestimmt haben.

Poker-Karriere

Laszlo hat eine erfolgreiche Karriere als Pokerspieler gemacht. Laszlo hat innerhalb kurzer Zeit ein Nettovermögen von 5,9 Millionen Dollar angehäuft, was ihn zum 240. reichsten Pokerspieler Ungarns macht. Wie ist er zu diesem Punkt gekommen? 2011 legte der ungarische Pokerst einen riesigen Sprung zurück, als er an den Irish Poker Open in Dublin teilnahm und Pot Limit Omaha spielte. Er belegte den zweiten Platz und kassierte 15.300 € Preisgeld. Das spornte ihn an, doch 2015 belegte er beim PokerStars Caribbean Adventures Main Event in den Bahamas, den 62. Platz und erhielt weniger als 25.000 $.

Im Jahr 2016 nahm Laszlo Bujtas zum ersten Mal an der World Series of Poker teil, die auf dem Las Vegas Strip im Rio All-Suite Hotel and Casino ausgetragen wurde. Bei dieser Veranstaltung gewann er nur einmal. Im April 2017 gewann Laszlo Bujtas nach seiner Teilnahme am partypoker Millions-Turnier in Nottingham, als Siebter 50.000 £ – sein erster großer Sieg, seit er mit dem professionellen Spiel begonnen hat. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Ungar, wie man Poker spielt, und auch die nötigen gewinnbringenden Taktiken. Mit diesem Wissen nahm Laszlo an der World Series of Poker Europe im King’s Resort in Rozvadov teil, wo er den zweiten Platz belegte und 700.000 € gewann.

Laszlo Bujtas 2019 – 2022 Siegesserie

Trotz des Status des europäischen ein iGaming-Marktes, räumte Laszlo Bujtas beim Online- und Live-Poker einen Gewinn nach dem anderen ein. So hatte der ungarische Pokersuperstar zwischen 2019 und 2022 einen unglaublichen Lauf. Im Mai 2019 nahm Laszlo Bujtas an der European Poker Tour in Monte-Carlo teil, wo er die High Roller-Variante spielte. Er wurde Vierter und gewann 300.000 €. Dies war nur der Anfang seines Glücks bei den folgenden Pokerturnieren, denn er gewann noch höhere Preise. Online- und Live-Pokerspiele haben aufgrund der Popularität von Online-Spielen zahlreiche Veränderungen erfahren. Live-Poker hat ein größeres Potenzial und lockt mehr Spieler in die besten ungarischen Online Casinos.

Im selben Jahr nutzte beispielsweise Laszlo Bujtas seine Erfahrung mit Live-Spielen, um sich gegen die Konkurrenz bei der European Poker Tour in Barcelona für 710.000 € durchzusetzen. Bei der prestigeträchtigen Triton Poker Series tauchte er 2022 in Kyrenia, Nordzypern, auf. Obwohl das Event mit einigen der weltbesten Pokerspieler besetzt war, belegte Bujtas den zweiten Platz. Diese Position brachte ihm 770.000 Dollar ein. Laszlo Bujtas konnte im Mai 2022 weitere Siege feiern. In diesem Monat gewann er über 360.000 €, nachdem er beim EPT Super High Roller, einem Event in Monte-Carlo, den fünften Platz belegte. Außerdem belegte er die Plätze 1 und 5 bei der Triton Series in Madrid und verdiente dabei über 1 Million Euro.

Die Ära Bujtas

Bujtas kennt die nötigen Tricks und Taktiken, um am Ende groß abzuräumen. Er ist auch ein Stratege mit immensen Kenntnissen über verschiedene Pokerspiele, was ihn zu einem der erfolgreichsten Spieler in Ungarn und der Welt macht. In diesem Bericht, haben wir die Siege des Pokerstars nur angeschnitten, das ist bei weitem noch nicht alles. Zum Beispiel gewann Laszlo den dritten SCOOP-Titel beim NLHE High Roller. Er schlug den Pokermeister Fedor „CrownUpGuy“ Holz und ging mit dem Hauptpreis von $254.256 nach Hause. Laut mehreren Quellen ist Laszlo Bujtas mit dem Gewinn von SCOOP-Titeln vertraut. Die Zukunft des Pokerstars Laszlo Bujitas sieht rosig aus und sollte er seine Coolness beibehalten, wird er auch in Zukunft gewinnen.

Fazit

Laszlo Bujtas hat sein Vermächtnis als einer der prominentesten Pokerspieler Ungarns gefestigt. Er hat seine Fähigkeiten durch den Gewinn zahlreicher internationaler und High-Roller-Events unter Beweis gestellt, darunter mehrere Turniere der European Poker Tour, und ist mit Millionen von Euro davongekommen. Im Gegensatz zu den meisten Pokerspielern ist Laszlo sehr ruhig, bedacht und gelassen, macht aber auf jeder Bühne große Schritte. Seine Online- und Live-Rekorde zeigen, wie gut er im gewinnen ist und etablierte Pokerstars entthronen kann.