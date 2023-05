Bakondi: Fast 49.000 Grenzverletzer in diesem Jahr gestoppt

Fast 49.000 Grenzverletzer und 387 Menschenschmuggler wurden in diesem Jahr in Ungarn gestoppt, sagte der oberste Berater für innere Sicherheit des Ministerpräsidenten am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

György Bakondi sagte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass Migranten und Menschenschmuggler die ungarischen Grenzen unter erheblichen Druck gesetzt hätten. Etwa 12 % der Gefangenen in Ungarn verbüßen ihre Strafe wegen Menschenschmuggels, insgesamt 2.048 Personen aus 73 Ländern. „Sie sind die Leute am Rande, die wirklich großen Kriminellen, die die Netze bewegen, kommen nicht einmal in die Nähe der Grenze, und sie können nicht gefasst werden“, fügte er hinzu. Die Bekämpfung des Menschenschmuggels stelle eine große Belastung für den ungarischen Staat dar, sagte er.

Ungarn arbeite mit allen Ländern zusammen, die bei der Kontrolle der nationalen Grenzen helfen, was auch der inneren Sicherheit diene, so Bakondi. Ungarn bemüht sich auch um eine Zusammenarbeit mit Frontex, der Grenzschutzagentur der Europäischen Union. Die Zusammenarbeit mit Österreich und Serbien sowie zwischen Kroatien, Slowenien und Österreich sei ebenfalls im Gange, fügte er hinzu. Bakondi bezeichnete diese Initiativen als richtig, fügte jedoch hinzu, „die Position der Europäischen Union scheint sich nicht zu ändern, weder im Hinblick auf die Finanzierung noch auf die rechtliche Unterstützung“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Trotz jüngster politischer Äußerungen, wie z.B. des deutschen Bundeskanzlers, der Präsidentin der Europäischen Kommission und des Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei, die sich für den Schutz der EU-Außengrenzen, möglicherweise durch den Bau von Zäunen, aussprachen, „bekommen wir kein Geld und keine konkreten Beschlüsse in dieser Hinsicht“, sagte er. „Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass solche Äußerungen nur wegen der bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament gemacht werden, wo die Migration ein großes Thema sein wird, aber sie lösen die Situation nicht wirklich“, fügte er hinzu.