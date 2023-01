Mercedes-Benz Kecskemét zahlt Mitarbeitern 2.200 EUR Erfolgsbeteiligung

Die Mitarbeiter der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. erhalten im April eine pauschale Bonuszahlung von brutto 870.000 Forint (2.200 Euro), teilte das Unternehmen am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gewinnbeteiligungsprämie soll den Mitarbeitern für ihren Anteil an den Erfolgen des Unternehmens im Jahr 2022 inmitten von logistischen Herausforderungen, Halbleiterknappheit, regionalen Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und geopolitischer Unsicherheit sowie für ihre hohe Flexibilität danken, hieß es in einer Erklärung. Mercedes-Benz beschäftigt in seinem Werk in Kecskemét in Zentralungarn mehr als 4.500 Mitarbeiter.