Ungarn und Rumänien gehen gemeinsam gegen das „diskriminierende“ Minderheitenschutzgesetz der Ukraine vor

Auf eine gemeinsame ungarisch-rumänische Initiative hin hat der Überwachungsausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarats einstimmig beschlossen, die Venedig-Kommission des Europarats zu bitten, zu prüfen, ob das ukrainische Minderheitenschutzgesetz internationalen Standards entspricht, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsolt Németh erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, die Ukraine habe es versäumt, sich mit der Venedig-Kommission oder Vertretern nationaler Minderheiten abzustimmen, obwohl sie dazu verpflichtet sei. Németh, ein regierender Fidesz-Abgeordneter, sagte, man erwarte, dass die Venedig-Kommission die Angelegenheit vorrangig behandeln und ihre Bewertung innerhalb weniger Monate veröffentlichen werde. Es liege auch im Interesse der Ukraine, dass ihr Minderheitenschutzgesetz den internationalen Normen entspreche, fügte er hinzu.

„Eine Grundvoraussetzung für die Integration der Ukraine in die Europäische Union ist die Einhaltung der internationalen Minderheitenschutzbestimmungen, und auch die Kopenhagener Kriterien für den Beitritt sehen dies vor“, sagte er. Németh wies auch auf die bemerkenswerten Erfolge der ungarischen Delegation in der parlamentarischen Versammlung des Europarats hin und nannte die einstimmige Annahme eines ungarischen Berichts über die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Bezug auf Ungarn durch den Rechtsausschuss. Ungarns Leistung habe sich im Vergleich zu anderen Ländern hervorragend verbessert, fügte er hinzu.