Debatte um Batteriefabrik in Debrecen

Staatssekretär Csaba Dömötör sagte in einem am Sonntag auf Facebook geposteten Video, dass die Debatte über eine Batteriefabrik in Debrecen im Osten des Landes zwar „scheinbar“ eine Frage des Umweltschutzes sei, aber „in Wirklichkeit“ das Ergebnis eines „verschärften wirtschaftlichen Wettbewerbs“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dömötör sagte, das Problem sei nicht der Bau der Batterieanlage, sondern die Beteiligung des linken Flügels an der Kampagne. „Das Einzige, was noch schlimmer wäre, wäre, wenn sie das Geld dafür aus dem Ausland bekämen, zum Beispiel in Dollar“, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass neue Vorschriften der Europäischen Union die Automobilindustrie in Richtung Elektrofahrzeuge drängen, und verwies auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission, ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. Dies habe zu einem „enormen Wettbewerb“ um Produktionskapazitäten geführt, sagte er und fügte hinzu, dass jetzt die Zeit sei, in der Entscheidungen darüber getroffen würden, wo EV-Fabriken gebaut werden sollten. Da diese E-Fahrzeuge Batterien benötigen werden, kommt die Batterieindustrie in Schwung, sagte er und fügte hinzu, dass in den letzten zwei Jahren in den Vereinigten Staaten 15 Batteriewerke angekündigt wurden und in Frankreich, Italien und Spanien bereits große Batteriewerke in Betrieb sind. Der Wettbewerb in der Region hat begonnen, denn Rumänien und Tschechien wollen die Batterieproduktion ankurbeln, und die größte Batteriefabrik in Europa steht in Polen.

Ungarn ist „im Rennen“, und wenn die Investitionen zustande kommen, könnte das Land bis 2030 der drittgrößte Batteriehersteller werden, „viele Tausende von Arbeitsplätzen“ schaffen und einen „wichtigen Brückenkopf“ für den neuen Industriezweig aufbauen, sagte er. Eine Batteriefabrik in Debrecen, die das chinesische Unternehmen CATL bauen wird, ist Teil dieses Plans, fügte er hinzu. Die CATL-Anlage wird auch Batterien für lokal produzierte Autos herstellen, wie z.B. für das im Bau befindliche BMW-Werk in Debrecen, sagte er. Die Investition werde 9.000 Arbeitsplätze schaffen und der Stadt „jahrzehntelang enorme Steuereinnahmen“ bescheren, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte, CATL habe die gleiche Art von Anlage im deutschen Bundesland Thüringen gebaut, das von linken Parteien regiert werde, die das Projekt „begrüßt“ hätten. Warum nennt der linke Flügel in Debrecen die Anlage „umweltzerstörerisch“, wenn die Anlage in Thüringen saubere Energie und Arbeitsplätze bedeutet, fragte er.