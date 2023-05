Chinas Eve Power baut seine erste europäische Batteriefabrik in Ungarn

Der chinesische Batteriehersteller Eve Power wird im ostungarischen Debrecen sein erstes europäisches Werk errichten, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eve Power, der neuntgrößte Batteriehersteller der Welt, werde rund 400 Milliarden Forint (3,7 Mrd. EUR) in das Werk investieren, das mehr als 1.000 Arbeitsplätze schaffen werde, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass die Regierung das Projekt mit 14 Milliarden Forint unterstützen werde. Er fügte hinzu, dass der deutsche Automobilhersteller BMW Eve Power gebeten habe, ein Autowerk, das er in Debrecen baut, mit Batterien der nächsten Generation aus einer lokalen Produktionsstätte zu beliefern. Der Außenminister sagte, das Werk werde umweltfreundlich sein und 95 % des verwendeten Wassers aus gereinigtem Abwasser und Grundwasser decken. Er fügte hinzu, dass die Regierung neue Entwicklungen in Debrecen, wie die Modernisierung der Wasserversorgung und des Abwassersystems, mit einem Budget von 108 Milliarden Forint finanzieren werde. „Ich denke, dass diejenigen, die sich zu Recht Sorgen um das Wasser machen, zufrieden sein werden“, sagte er.

„Es ist ein klares Ziel der Regierung, Ungarn zu einem weltweiten Vorreiter im Umweltschutz zu machen … wir wollen Ungarn zu einem der Länder machen, die am meisten für den Umweltschutz und die Rettung des Planeten tun“, sagte er. „Ohne Elektroautos können Europas grüne Ziele nicht erreicht werden, und Elektroautos können ohne Batterien nicht genutzt werden“, sagte er. Ohne Elektromobilität „wäre die Sache des Umweltschutzes verloren, und wir würden den Kampf gegen den globalen Klimawandel verlieren“, betonte er.

Die Nachfrage nach Batterien werde sich bis 2030 verzehnfachen, sagte Szijjártó, und fügte hinzu: „Die Frage ist, wo diese Anlagen gebaut werden und wer davon profitieren wird“. „Länder, die erfolgreich Batterieanlagenprojekte anziehen, erhalten eine langfristige Garantie für wirtschaftliches Wachstum“, betonte er und fügte hinzu, dass es einen harten Wettbewerb um solche Investitionen gebe. Szijjártó sagte, einige Länder würden „alles tun, um diese Projekte zu gewinnen, sowohl mit fairen als auch mit unlauteren Mitteln“, und fügte hinzu, zu den unlauteren Mitteln gehörten „Irreführung der Menschen und Angstmacherei“. „Natürlich ist für die Menschen die Sicherheit ihres Zuhauses am wichtigsten … aber diese Bedenken zu missbrauchen, ist nicht richtig und darf nicht toleriert werden“, sagte der Minister. Die Einwohner von Debrecen hätten „nichts zu befürchten, was die Projekte für Batterieanlagen angeht“, sagte er und fügte hinzu, dass „Ungarn viel strengere Umweltkriterien anwendet als die europäischen Vorschriften“. „Diejenigen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden einfach nicht zum Bau einer Anlage in Ungarn zugelassen“, sagte Szijjártó.