Stadtrat von Debrecen: Keine Pläne für zusätzliche Batteriefabrik

Der Gemeinderat von Debrecen in Ostungarn hat Berichte zurückgewiesen, wonach eine weitere Batteriefabrik zusätzlich zu der von der chinesischen CATL bereits angekündigten geplant sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung vom Mittwoch hieß es, der Bericht, wonach der Außen- und Handelsminister eine zusätzliche Batteriefabrik in Debrecen ankündigen wolle, sei falsch, und die Information werde „kategorisch“ zurückgewiesen. In der kommenden Zeit könne die industrielle Infrastruktur der Stadt nur die bereits angekündigten oder im Bau befindlichen Fabriken sowie die lokalen Zulieferer bedienen, hieß es weiter. In der Erklärung heißt es, dass das chinesische Unternehmen NingBo ZhenYu Technology Co, das in den jüngsten Berichten erwähnt wurde, kein Batteriehersteller ist, sondern Metallteile für Elektrofahrzeuge herstellt.