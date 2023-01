S&P stuft Ungarn auf BBB- herab

S&P Global Ratings hat das ungarische Staatsrating bei einer geplanten Überprüfung am Freitag um eine Stufe von BBB auf BBB- herabgestuft. Der Ausblick für das Rating – eine Stufe über der Investment-Grade-Schwelle – ist stabil – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ratingagentur erklärte, die Herabstufung sei die Folge „einer Reihe wirtschaftlicher Schocks“ für Ungarn im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, „die die politische Flexibilität der Finanz- und Währungsbehörden beeinträchtigt haben“. S&P sagte, der stabile Ausblick für das Länderrating spiegele die Erwartung wider, dass Ungarns Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren „einen erheblichen wirtschaftlichen Abschwung vermeiden“ und die indirekten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine überstehen werde.