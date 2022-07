Fitch bestätigt Ungarns „BBB“-Rating mit stabilem Ausblick

Fitch Ratings bestätigte bei einer geplanten Überprüfung am Freitag das ungarische Investment-Grade-Rating „BBB“ mit stabilem Ausblick. „Ungarns Ratings werden durch starke strukturelle Indikatoren im Vergleich zu „BBB“-Partnern und durch ein stabiles Wirtschaftswachstum, das durch Investitionen angekurbelt wird, unterstützt“, so Fitch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Dem stehen eine hohe Staatsverschuldung, eine Reihe unorthodoxer fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen und eine Verschlechterung der Governance-Indikatoren in den letzten Jahren gegenüber“, heißt es weiter. Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung eines anhaltenden Wirtschaftswachstums, einer allmählichen Verbesserung der Außenbilanzen und einer Haushaltskonsolidierung wider, die in den nächsten drei Jahren zu einer Verbesserung der Staatsschuldenquote führen wird“, so Fitch.

Finanzminister Mihály Varga begrüßte das Rating trotz des Krieges in der Ukraine und der Befürchtungen einer europäischen Rezession. In einem Facebook-Post am Samstag wies Varga darauf hin, dass die Rating-Agenturen in den letzten Monaten die Aussichten für die Ratings von Tschechien und der Slowakei herabgestuft hatten. „Fitch Ratings schätzt das Wachstumspotenzial Ungarns im Vergleich zu Ländern mit ähnlichen Ratings als stark ein“, sagte Varga und fügte hinzu, die Agentur erwarte, dass die ungarische Wirtschaft im Jahr 2022 um mehr als 5 % wachsen werde. Dass Ungarn nach der Pandemie und während des Krieges von allen drei großen Rating-Agenturen den Status „Investment Grade“ erhalten habe, sei ein Beweis für die im letzten Jahrzehnt geleistete Arbeit.