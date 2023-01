Europäischer Dieselmarkt könnte Opfer der nächsten Phase der Ölsanktionen werden

Die nächste Phase der Sanktionen gegen russische Raffinerieprodukte, die in wenigen Tagen in Kraft treten soll, wird große Auswirkungen auf den europäischen Dieselmarkt haben, warnte ein parlamentarischer Staatssekretär – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Preis für Diesel übersteigt in mehreren europäischen Regionen aufgrund des knappen Angebots deutlich den Preis für Benzin, sagte Csaba Dömötör in einer Videobotschaft auf Facebook. Der Marktanteil von Diesel sei in den europäischen Ländern höher als in anderen Teilen der Welt, sagte er und fügte hinzu, dass Russland seit Jahrzehnten Europas wichtigste Quelle für Dieselimporte sei. Dömötör zitierte einen Artikel in der Financial Times über die wahrscheinlichen Auswirkungen der Sanktionen, nämlich dass sie zu Preissteigerungen und möglicherweise zu Engpässen führen werden.