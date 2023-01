Boysen schafft 400 neue Arbeitsplätze in Ostungarn

Die Boysen-Gruppe schafft im ostungarischen Nyíregyháza mit einer Investition von 60 Milliarden Forint 400 neue Arbeitsplätze. Dort werden Teile für Elektroautos hergestellt, die an das BMW-Werk in Debrecen geliefert werden, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neue Fabrik, die mit 5,6 Milliarden Forint staatlich unterstützt wird, wird laut einer Erklärung des Ministeriums in großem Umfang erneuerbare Energien nutzen. Szijjártó sagte, was in einer unsicheren Welt sicher sei, sei der Aufstieg der Elektroautos. Er sagte, der Aufstieg dieser Industrie sei sowohl das Ergebnis einer politischen Entscheidung als auch einer geschäftlichen Angelegenheit gewesen, und die Europäische Union habe dabei eine große Rolle gespielt, auch in ihrem Bestreben, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und ihre Klimaziele zu erreichen.

Der Minister bezeichnete es als bizarr, wenn Politiker, die sich zu den Grünen bekennen, eine Kampagne gegen die Elektroautoindustrie führen und „versuchen, Verwirrung und Unfug zu stiften“. Er sagte, der Wettbewerb um solche Investitionen werde immer härter. „Wer also Investitionen anzieht, kann Rezession und Massenarbeitslosigkeit vermeiden“, fügte er hinzu.

Szijjártó wies darauf hin, dass alle drei deutschen Premium-Automobilhersteller Ungarn als einen Schlüsselstandort ihrer Elektromobilitätsstrategie ansähen und nun viele Zulieferer aus dem Osten in das Land zögen. Ungarn ist der drittgrößte Batterieproduzent der Welt, und er wies Behauptungen zurück, es sei gefährlich, hier Werke zu errichten. „Ich möchte sie darauf aufmerksam machen, dass in Ungarn bereits riesige Fabriken für Elektrobatterien in Betrieb sind“, sagte er und fügte hinzu, dass es keine Anzeichen für die schädlichen Auswirkungen gebe, die einige Oppositionspolitiker den Menschen weismachen wollten.

Der Minister sagte, dass in den letzten 8 Jahren 183 große deutsche Investitionen in Ungarn getätigt wurden. Außerdem habe der bilaterale Handel nach einem Anstieg von 13 % im letzten Jahr mit einem Volumen von 56 Mrd. Euro bis Ende Oktober wieder einen Höchststand erreicht, sagte er.