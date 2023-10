Ungarns Agrar- und Lebensmittelindustrie könnte einen Aufschwung erleben

Die ungarische Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie wird einen Aufschwung erleben, wenn sie gute Lösungen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts findet, sagte der Landwirtschaftsminister am Freitag vor einer Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses des Parlaments – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vor der Eröffnung der Nationalen Ausstellung und Messe für Landwirtschaft und Lebensmittel (OMEK) im Budapester Kongress- und Ausstellungszentrum Hungexpo rief István Nagy zur Zusammenarbeit und zum „gemeinsamen Denken“ in Bezug auf die Landwirtschaft auf, da diese weitgehend von Faktoren bestimmt werde, die sie weder beeinflussen noch vorhersehen könne. „Der europäische Binnenmarkt ist aus den Angeln gehoben worden, und Brüssel versäumt es, ihn zu schützen, während es die Produktion an strenge Vorschriften bindet“, sagte er. Um die Interessen der ungarischen Landwirte zu schützen, hat die Regierung die Einfuhr ukrainischen Getreides in das Land verboten. Billige ukrainische Produkte gelangen jedoch weiterhin in die EU und unterbieten die ungarischen Exporte, sagte er. Multinationale Unternehmen, die in der Ukraine Honig produzieren, haben jetzt Zugang zu den EU-Märkten, ohne sich an die Produktionsvorschriften halten zu müssen, und daher ist ihre Ware billig, sagte er.

Die Erwartungen der Verbraucher, dass die Preise niedrig gehalten werden sollten, während gleichzeitig Pestizide eingespart und Massenproduktionsstätten für Fleisch abgeschafft werden, seien „schwer zu erfüllen“.