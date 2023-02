Ungarn und Türkei wollen Zusammenarbeit verstärken

Ungarn und die Türkei stehen kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine „vorrangige strategische Zusammenarbeit“, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag nach Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, die Rolle der Türkei bei der Bewältigung globaler Herausforderungen sei in den letzten Jahren gewachsen. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine sagte er, dass Ungarn als Nachbarland der Ukraine „alle negativen Auswirkungen des Krieges ernsthaft spüre“ und daher ein großes Interesse am Frieden habe. „Leider müssen wir feststellen, dass nur sehr wenige in der transatlantischen Welt … über den Frieden sprechen oder für den Frieden handeln.“ Vom Frieden zu sprechen „erfordert Mut, denn es bringt die unerbittliche Kritik des liberalen Mainstreams auf den Plan, der die Beteiligten als Putins Verbündete, Russophile und Kreml-Propagandisten darstellt“, sagte er.

Unter Bezugnahme auf eine Vereinbarung über die Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine sagte Szijjártó, die erfolgreiche Vermittlung der Türkei habe gezeigt, dass Verhandlungen der einzige Weg seien, den Krieg zu beenden. Er sagte, Attila Tilki, ein Abgeordneter der regierenden Fidesz und Mitglied eines Rates innerhalb der Organisation Türkischer Staaten, habe den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Erdoğan sei bisher der einzige erfolgreiche Verhandlungsführer in Bezug auf den Krieg gewesen, fügte er hinzu.