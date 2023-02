Szijjártó: Die Türkei ist der Schlüssel zur Bewältigung der Energieversorgungskrise

Die Türkei sei der Schlüssel zur Bewältigung der Energieversorgungskrise in Europa und Ungarn, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag. Die TurkStream-Pipeline sei die einzige Ost-West-Pipeline auf dem Kontinent, die mit voller Kapazität betrieben werde, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Diversifizierung, ein Schlüsselkonzept für die künftige Energiesicherheit, hänge in hohem Maße von den aserbaidschanischen Ressourcen ab, die auch über die Türkei geliefert würden. Derzeit laufen Gespräche über einen besseren Zugang Ungarns zu den türkischen Gasleitungen, um aserbaidschanisches Gas auf diesem Weg zu liefern. In der Zwischenzeit wäre Europa nicht in der Lage, eine andere globale Herausforderung, die illegale Migration, ohne die Türkei zu bewältigen, sagte Szijjártó. Ungarn stehe unter erheblichem Druck: Allein im vergangenen Jahr hätten die ungarischen Behörden 260.000 Versuche der illegalen Einreise vereitelt. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, syrischen Flüchtlingen in der Türkei die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. „Das wäre der Schlüssel zu Frieden, Stabilität und Ruhe in der Türkei, aber auch eine wichtige europäische Maßnahme gegen die Migration“, sagte er.

Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und der Türkei würde Ungarn helfen, alle drei Herausforderungen zu bewältigen, sagte Szijjártó. Das Abkommen könnte „beim nächsten hochrangigen Treffen“ unterzeichnet werden, sagte er. Auf eine Frage zur NATO-Integration Finnlands und Schwedens antwortete Szijjártó, dass das ungarische Parlament das Ratifizierungsdokument im Februar vorlegen werde. Gleichzeitig sagte er, er werde die Türkei in dieser Frage nicht drängen, da Ungarn andere Länder in Angelegenheiten, die nichts mit Ungarn zu tun haben, niemals drängen würde. Die Verbrennung des Korans bei einer schwedischen Demonstration bezeichnete er als „inakzeptabel“. Die schwedische Erklärung, die Geste sei ein Akt, der durch den Grundsatz der freien Meinungsäußerung geschützt sei, sei „dumm“, sagte er. „Länder, die der NATO mit türkischer Unterstützung beitreten wollen, sollten vorsichtiger sein“, sagte er.