Navracsics: Europas Institutionen müssen die europäischen Bürger vertreten

Die Existenz Europas hängt von seinen Bürgern ab. Daher muss die EU-Politik die europäischen Bürger besser repräsentieren und die Agenda der Institutionen widerspiegeln, sagte Tibor Navracsics, Minister für regionale Entwicklung, am Montag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Navracsics sagte, die EU-Institutionen müssten ihre Denkweise überarbeiten, und die Integration dürfe nicht länger als „Elitenprojekt“ betrachtet werden. Mit Blick auf die aktuellen Debatten über Migration, Marktschutz und Energie wächst der Druck, dass die auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen die Meinung der europäischen Bevölkerung widerspiegeln, so Navracsics auf der Konferenz, die von der Századvég-Stiftung organisiert wurde, um die Ergebnisse ihres Forschungsprojekts Europa 2022 zu diskutieren. Der Minister sagte, der Brexit sei ein Warnzeichen, das nicht ignoriert werden dürfe und das den Kern der Identität der europäischen Integration betreffe. Er sei auch ein Signal dafür, dass die EU-Institutionen die Zukunft Europas gemeinsam mit den Bürgern überdenken müssten, fügte er hinzu. Die Frage, ob Europa ohne Europäer existieren könne, sei „absurd“, doch die beginnende europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg sei ein „Elitenprojekt“ gewesen, das nicht auf der Zusammenarbeit von Bürgern, sondern von Staaten basierte. Die Migrations- und Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und die darauf folgende Energiekrise hätten „Spannungspunkte“ innerhalb der EU geschaffen, die sich nun auf den Alltag der Bürger sowie auf die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und der EU auswirkten, sagte er. Die nächste Generation werde die erste seit dem Zweiten Weltkrieg sein, die mit schlechteren finanziellen und beruflichen Chancen konfrontiert sei als ihre Eltern, sagte er.

„Europa durchlebt also harte Zeiten – aber das sollte nicht gegen, sondern für Europa sprechen“, sagte er. Die vergangenen 70 Jahre der europäischen Integration haben gezeigt, dass „alle Hürden und Krisen überwunden werden können, wenn die europäischen Institutionen darauf achten, was sie verbindet und nicht, was sie trennt“, sagte er. Er sagte, die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament sei allmählich zurückgegangen, was darauf hindeute, dass die Europäer nicht besonders politisch engagiert seien. Die Wähler betrachteten EP-Wahlen, bei denen die Wahlbeteiligung bei 30-40 % liege, als „zweitrangig“, fügte er hinzu. Die Wahl 2019 stelle jedoch einen Wendepunkt dar, da die Euro- und Migrationskrise der vergangenen Jahre Themen waren, die die Bürger in Ländern mit unterschiedlichem geopolitischem Hintergrund zu interessieren schienen. Jetzt seien die beiden wichtigsten Themen die Migration und der Klimawandel, sagte er.

Kinga Kenyeres, die Direktorin des Veranstalters Századvég Konjunktúrakutató, sagte, das Projekt Europa des Instituts habe in diesem Jahr zum achten Mal die Meinung der Menschen erhoben. Die Umfrage umfasste 38 Länder der EU und des westlichen Balkans, darunter auch das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Norwegen, sagte sie.