Diejenigen, die gegen den Bau von Batteriewerken „aufhetzen“, „dienen den Interessen anderer Länder“, sagte der Außen- und Handelsminister am Montag und betonte, dass die geplanten Fabriken dazu beitragen würden, Arbeitsplätze zu erhalten und Umweltziele zu erreichen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, dass der ungarische Staat 2,3 Milliarden Forint (38,5 Millionen Euro) zu dem Investitionsprojekt von Nippon Paper Industries in Vácrátót, nördlich von Budapest, beisteuere, das 60 Arbeitsplätze schaffen werde. „Die Herstellung von Zellulose ist eine der umweltfreundlichsten Technologien überhaupt“, sagte er. Der Minister sagte, dass die europäische Wirtschaft unter dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen „unklugen Sanktionen“ leide, fügte aber hinzu, dass all dies „kein ausreichender Grund sei, die strategischen Ziele des Umweltschutzes und der Sicherung von Arbeitsplätzen aufzugeben“.

Ungarn habe in beiden Bereichen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Europa bedeutende Erfolge erzielt, „die nur durch Elektroauto-Projekte möglich waren“, fügte er hinzu. Die Elektroautoindustrie sei eine Garantie für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze über Jahrzehnte hinweg, betonte er. Er sagte, dass diejenigen, die gegen die Herstellung von Batterien in Ungarn protestieren, „zehntausende von Arbeitsplätzen gefährden und erreichen wollen, dass diese Arbeitsplätze in anderen Ländern geschaffen werden“. Er betonte auch, dass es „keine Elektroautos ohne Batterien gibt … und dass die Umweltziele ohne eine Umgestaltung des Verkehrs nicht erreicht werden können“.

Ungarn ist derzeit der viertgrößte Batterieproduzent der Welt, wobei Batterien in den letzten zwei Jahren ein führendes Exportprodukt waren, sagte Szijjártó. In den vergangenen sechs Jahren wurden in mehr als 20 ungarischen Orten Investitionen in Höhe von insgesamt 7.000 Milliarden Forint in die Batterieproduktion getätigt.

Die Oppositionspartei LMP erklärte daraufhin, die „Regierung diene ausländischen Interessen“, indem sie die Interessen der Batteriefabriken gegen die des ungarischen Volkes vertrete. „Diejenigen, die ausländischen Interessen dienen, sind diejenigen, die Ungarns Wasserressourcen, Ackerland und die Umwelt für die Profite der multinationalen Konzerne schädigen und sie sogar mit Steuervergünstigungen und Subventionen unterstützen“, sagte Sprecher József Gál auf einer Pressekonferenz. Er forderte Szijjártó auf, an öffentlichen Foren in Debrecen, Fót oder Nyíregyháza teilzunehmen, um sich persönlich von der Unzufriedenheit der Bevölkerung zu überzeugen. Die Batteriehersteller errichten ihre Fabriken in Ungarn, weil sie den Arbeitnehmern weniger zahlen können und sich nicht an die Umweltschutzvorschriften halten und die Rechte der Arbeitnehmer respektieren müssen, sagte er.

Die regierende Fidesz sagte, dass die Batteriewerke in Ungarn nach den gleichen strengen Regeln wie in Deutschland gebaut würden, aber die „Dollar-Linke“ in dem Bemühen, ausländischen Interessen zu dienen, bereit sei, Arbeitsplätze in der Automobilproduktion zu riskieren. Europa befindet sich im Übergang zu Elektroautos, und Elektroautos können nicht ohne Batterie fahren, fügte er hinzu. Wenn in Ungarn keine Batteriefabriken gebaut werden, wird die Autoindustrie schließen und 300.000 Arbeitsplätze werden verloren gehen, so der Bericht.