Europäische Universitätsallianz hat vier neue Mitglieder

Vier Universitäten sind der Europäischen Universitätsallianz für globale Gesundheit (EUGLOH) im Jahr 2023 bisher beigetreten, so die Universität Szeged (SZTE), eine der Gründerinnen der Allianz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den neuen Mitgliedern gehören die spanische Universität Alcalá, die deutsche Universität Hamburg, die serbische Universität Novi Sad und die norwegische Artic University, so die SZTE in einer Erklärung. EUGLOH wurde von der SZTE in Partnerschaft mit der Universität Paris-Saclay, der Universität Lund, der Universität Porto und der Ludwig-Maximilians-Universität München im Jahr 2019 gegründet. Es bietet Lehrkräften, Studierenden und Forschern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in Bereichen mit Bezug zur globalen Gesundheit, einschließlich gesunder Umwelt, Biomedizin, Therapien und psychischer Gesundheit, so die SZTE in einer Erklärung.