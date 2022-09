Ungarn: Regierung gibt in diesem Jahr 2 Prozent des BIP für Hochschulbildung aus

Die Regierung gibt in diesem Jahr 2 % des ungarischen BIP für die Hochschulbildung aus – eine Zahl, die nicht nur in Europa, sondern auch in der Geschichte des Landes einzigartig ist, so der Minister für Kultur und Innovation im südungarischen Szeged – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zur Eröffnung des akademischen Jahres erklärte János Csák vor dem Senat der Universität Szeged (SZTE), dass die Regierung im Juli beschlossen habe, das Verfahren für die Immatrikulation an den Universitäten zu erneuern. „Ziel ist es, den Universitäten mehr Autonomie und Freiheit bei der Auswahl der Studenten und bei der Festlegung des Lehrplans und der Sprachanforderungen zu geben“, sagte der Minister. „Kultur und Wissen sind ein Wert an sich, aber ihr wahrer Wert besteht darin, einer Gemeinschaft zu dienen“, sagte er. „Die Zukunft Ungarns liegt in den Lehrenden und Studierenden der Universitäten, sie sind die Bewahrer der ungarischen Traditionen und Kultur“, so Csák.