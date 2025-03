Hankó: Neu gestaltete ungarische Universitäten steigen in globalen Rankings auf

Die neu gestalteten ungarischen Universitäten haben in den globalen Rankings große Fortschritte gemacht, so das Ministerium für Kultur und Innovation am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Erklärung heißt es, dass die QS World University Rankings by Subject 2025 zwölf ungarische Universitäten enthalten, von denen drei ihre früheren Positionen in fünf breiten Fachbereichen verbessert haben, während fünf Universitäten sich in einzelnen Fächern verbessert haben. Zusätzlich zu den vorherigen Rankings haben acht ungarische Universitäten ihre Positionen in neuen Einzelfächern verbessert. „Der Erfolg der erneuerten ungarischen Universitäten stärkt das Land, die Nation und bietet ein echtes Programm der Wettbewerbsfähigkeit“, wird Minister Balázs Hankó in der Erklärung zitiert.

„Der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist die institutionelle Autonomie, ihre vorhersehbare und flexible Arbeitsweise und die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsakteuren, auch wenn Brüssel sich als Gegenpartei zu [ihren] Interessen einmischt“, fügte er hinzu. „Unabhängig davon, welcher Wind aus Brüssel weht, werden wir unsere Ziele aus dem Programm Universitäten 2030 nicht aufgeben, das vorsieht, dass bis zum Jahr 2030 mindestens eine ungarische Universität zu den 100 besten Universitäten der Welt und mehrere zu den 100 besten Universitäten Europas gehören sollen“, fügte er hinzu. In der Erklärung heißt es, die Regierung wolle sicherstellen, dass sich die ungarischen Universitäten auf internationaler Ebene behaupten, anstatt miteinander zu konkurrieren.