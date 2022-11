Universität Szeged ist Teilnehmer am EU-Forschungsprojekt zur Klimakrise

Die Universität Szeged (SZTE) ist die einzige mitteleuropäische Einrichtung, die am Phoenix-Projekt der Europäischen Union teilnimmt, das Lösungen für den Klimawandel und die Energiekrise erforscht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Phoenix-Forschungsprojekt untersucht die Bereitschaft der Einwohner, Entscheidungsträger und Wirtschaftsakteure, auf die durch den Klimawandel und die Energiekrise verursachten Veränderungen in elf Regionen in neun Ländern, darunter Ungarn, zu reagieren, so die Universität. In der ersten Phase des Projekts sollen die Möglichkeiten in der natürlichen Umwelt sowie die Wertschätzung, die Anfälligkeit und die Möglichkeiten der Nutzung natürlicher Ressourcen untersucht werden. In dieser Phase werden die Forscher die Meinung der lokalen Gesellschaften zu den von ihnen unterstützten Entwicklungsoptionen in den Bereichen Energie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit ermitteln. Die Forschungsarbeiten in Ungarn konzentrieren sich in Szeged auf Energie, geothermische Energie und alternative Heizmethoden und in der Balatonregion auf die lokale Nahrungsmittelproduktion und -verteilung. Die Forschungsberichte werden den EU-Entscheidungsgremien im Januar 2024 vorgelegt, um die Ausarbeitung eines umfassenden Aktionsplans zu unterstützen.