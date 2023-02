Rétvári begrüßt Polizeikontingent, das nach Serbien ausreist

Die Migrationspolitik der Europäischen Union ist gescheitert, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Mittwoch, als er ein Polizeikontingent begrüßte, das zur Ablösung von Kollegen, die beim Grenzschutz in Serbien tätig sind, abreist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári sagte, dass 30 ungarische Polizisten am Donnerstag im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Österreich, Ungarn und Serbien nach Serbien aufbrechen würden, um dort mit den lokalen Behörden zusammenzuarbeiten. „Die Verlegung der Verteidigungslinien so weit nach Süden wie möglich“ entlaste die an der ungarisch-serbischen Grenze tätigen Polizisten, sagte er. Die ungarischen Behörden haben im vergangenen Jahr 270.000 illegale Einreiseversuche vereitelt, doppelt so viele wie im Jahr 2021, sagte er. Die EU-Politik, „jeden hereinzulassen und dann zu entscheiden, ob er sich legal in der EU aufhält“, sei gescheitert, sagte er. Weniger als 10 % der aus der EU ausgewiesenen Personen kehren in ihr Heimatland zurück, sagte er.