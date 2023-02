Ungarisches Rettungsteam setzt Arbeit in der Türkei fort

Das ungarische Hunor-Team setzt seine Suche nach Überlebenden unter schwierigen Bedingungen in Antakya, im Südosten der Türkei, fort, das von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde, sagte der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Team habe die Aufgabe übernommen, das Gebäude, in dem die Suchhunde nach Überlebenden suchten, in der Nacht zu durchsuchen, sagte Dániel Mukics gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, fügte aber hinzu, dass sie bisher nur Leichen bergen konnten. Unterdessen übergab das ungarische Militär 50 Zelte, die von seinen türkischen Logistikpartnern in eine bedürftige Region geliefert werden sollen. Die Zelte können so ausgestattet werden, dass sie insgesamt 480 Menschen als Notunterkünfte dienen können, so das Ministerium in einer Erklärung. Unterdessen kehrte das Rettungsteam der Ungarischen Baptistischen Wohltätigkeitsorganisation am Sonntagmorgen nach Budapest zurück.