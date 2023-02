Umweltgenehmigung für CATL-Anlage in Debrecen erteilt

Für eine Batteriefabrik, die das chinesische Unternehmen CATL im ostungarischen Debrecen bauen will, wurde eine umweltrechtliche Genehmigung mit „strengeren Auflagen als je zuvor“ erteilt, teilte das Amt der Komitatsverwaltung von Hajdú-Bihar am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Genehmigungsverfahren, das zu den „gründlichsten“ aller behördlichen Genehmigungsverfahren gehört, „stellt sicher, dass die Investition die strengsten Umweltschutzbedingungen erfüllt“, so das Amt. Die Genehmigung erlege dem Investor eine Reihe von Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Boden, Luft und Wasser auf, fügte es hinzu. „In einer Reihe von Fällen hat die Behörde entschieden, die Einhaltung strengerer als der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu verlangen und häufigere Kontrollen vorzuschreiben“, so das Amt.

Die Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung wird am 18. Februar endgültig getroffen. CATL hatte im August Pläne für den Bau eines 100-GWh-Batteriewerks im Wert von mehr als 7 Milliarden Euro in der zweitgrößten Stadt Ungarns angekündigt. Die Oppositionspartei Párbeszéd hat die Erteilung der Umweltgenehmigung scharf kritisiert und Bedenken hinsichtlich der Umwelt und des Energieverbrauchs geäußert. Die Co-Vorsitzende Rebeka Szabó sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Wasserbedarf der Anlage noch nicht bekannt sei, aber „nach den konservativsten Schätzungen“ 40.000 Kubikmeter pro Tag betragen könnte. „Es ist auch unklar, welcher Prozentsatz der Wassermenge aus dem Abwasser bereitgestellt werden könnte“, sagte sie. Die Anlage würde auch Strom verbrauchen, der einem Drittel der Jahresproduktion des Kernkraftwerks Paks entspricht, sagte sie, und äußerte Bedenken hinsichtlich der Entsorgung der verbrauchten Batterien.