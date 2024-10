Universität von Debrecen und CATL Debrecen unterzeichnen Kooperationsvertrag

Die Universität von Debrecen und CATL Debrecen haben ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, teilte der chinesische Batteriehersteller am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel der Vereinbarung ist es, die praktische Ausbildung und die Entwicklung von Lehrmaterialien zu unterstützen sowie gemeinsame Forschungsprojekte im Bereich der Batterietechnologie voranzutreiben. CATL Debrecen will langfristig genügend qualifizierte Absolventen für sein Batteriewerk in Debrecen sicherstellen. „CATL engagiert sich für die Ausbildung unserer zukünftigen Experten“, sagte Jason Chen, CATLs Geschäftsführer für Europa. Zoltán Szilvássy, der Rektor der Universität, sagte, dass multinationale Unternehmen, die sich in Debrecen niederlassen, auf die Schule als Quelle für Innovationen und für die Einstellung von Mitarbeitern zählen können.