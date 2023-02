Vier Verdächtige wegen gewalttätiger Angriffe in Budapest festgenommen

Die Budapester Polizei hat zwei deutsche Staatsbürger, einen Italiener und einen Ungarn festgenommen, die im Verdacht stehen, in den letzten Tagen in der Hauptstadt Angriffe mit Teleskopschlagstöcken und Schlagringen verübt zu haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Polizei vermutet, dass 10-15 Personen in letzter Zeit gewalttätige Angriffe auf öffentlichen Plätzen in Budapest verübt haben, möglicherweise als Teil einer Bande. Bei vier Angriffen, die von acht Personen verübt wurden, wurden acht Personen verletzt, drei davon schwer, sagte Béla Nyerges, der Leiter der Ermittlungsabteilung des BRFK, am Montag auf einer Pressekonferenz. Bei einem Angriff am Donnerstag wurden polnische Touristen verprügelt, zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Ein deutsches Ehepaar wurde ebenfalls angegriffen, während ein einzelner Mann bei einem anderen Angriff ebenfalls geschlagen wurde und schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei untersuche, ob zwischen den Angriffen ein Zusammenhang bestehe, fügte er hinzu.

Die Ermittlungen ergaben, dass alle Opfer Tarnkleidung oder schwarze Kleidung und einige von ihnen Stiefel trugen, sagte Nyerges und fügte hinzu, dass die Täter, von denen die Hälfte Frauen waren, sie im Auge behalten hatten. Nyerges sagte, die deutschen und italienischen Verdächtigen weigerten sich, mit den Ermittlern zu kooperieren oder zu kommunizieren, während eine Ungarin jegliche Beteiligung an den Angriffen bestritt.

Nyerges bestätigte keine Presseberichte, wonach es sich bei den Tätern um Mitglieder oder Sympathisanten linksradikaler internationaler Bewegungen handelte, die nach Budapest gekommen waren, „um Teilnehmer“ einer rechtsextremen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Ausbruchs der Nazis aus dem Burgviertel während der Belagerung von Budapest am 11. Februar 1945 zu konfrontieren. Eine gerichtliche Entscheidung darüber, ob die vier Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen werden, wird für Dienstag erwartet, sagte er.