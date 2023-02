Orbán trifft kirgisischen Präsidenten in Budapest

Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Dienstag in Budapest Gespräche mit dem kirgisischen Präsidenten Sadyr Japarov geführt, wie sein Pressechef mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Krieg in der Ukraine war eines der Hauptthemen des Treffens, an dem mehrere Minister des ungarischen Kabinetts teilnahmen, so Bertalan Havasi. Beide Seiten waren sich einig, dass eine friedliche Lösung des Krieges notwendig ist, und wiesen auf „ernste Schwierigkeiten“ für Europa und Asien hin, die sich aus den Sanktionen ergeben. Sie erklärten, dass die guten politischen Beziehungen zwischen Ungarn und Kirgisistan zu immer stärkeren Wirtschafts- und Handelsbeziehungen führen. Orbán sagte, die Entscheidungsträger in Brüssel sollten bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und Kirgisistan einen „weit weniger bürokratischen Ansatz“ verfolgen, wenn man die strategische Bedeutung Zentralasiens für Europa in Bezug auf Sicherheit und Wirtschaft bedenke. Orbán habe eine Einladung von Japarov zu einem Besuch in Bischkek angenommen, so Havasi.

Am Montag traf Außenminister Péter Szijjártó mit seinem kirgisischen Amtskollegen Jeenbek Kulubaev zusammen. Nach den Gesprächen erklärten Szijjarto und Kulubaev, sie hätten das gemeinsame Ziel ihrer Länder bekräftigt, so schnell wie möglich Frieden in der Ukraine zu schaffen. Ungarn und Kirgisistan haben sich in den letzten Jahren intensiv um den Ausbau ihrer bilateralen Beziehungen bemüht, wovon beide Seiten profitiert haben, sagte er.