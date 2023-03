Orbán: Ungarn setzt sich für den EU-Beitritt Serbiens ein

Ministerpräsident Viktor Orbán führte in seinem Büro Gespräche mit Vladimir Orlić, dem Präsidenten der serbischen Nationalversammlung, so der Pressechef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán und Orlić seien sich einig gewesen, dass die Mitgliedschaft Serbiens in der Europäischen Union eine strategische Frage sei, die angesichts der aktuellen Kriegsgefahren und der Folgen der durch die Sanktionen verursachten Krise nicht weiter aufgeschoben werden dürfe, so Bertalan Havasi. Der Ministerpräsident versicherte dem serbischen Sprecher, dass Ungarn sich in allen EU-Foren für die EU-Integration der westlichen Balkanstaaten ausspreche.

Beide Amtsträger forderten einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche zum russisch-ukrainischen Krieg. Orbán und Orlić sprachen auch über die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Serbien beim Grenzschutz, um die illegale Migration einzudämmen. Sie waren sich einig, dass die Zusammenarbeit zur weiteren Stärkung der Energiesicherheit fortgesetzt werden muss, und begrüßten die jüngste Vereinbarung zur Gründung eines ungarisch-serbischen Gashandels-Joint-Ventures, so Havasi.