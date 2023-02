Gulyás: Regierung erwartet, dass Wirtschaftsakteure und Behörden zur Inflationsbekämpfung beitragen

Bei ihren Bemühungen, die Inflation bis Ende des Jahres auf unter 10 % zu senken, setzt die Regierung auf „Wirtschaftsakteure, Ämter und Behörden, die inflationsfördernde Unregelmäßigkeiten reduzieren könnten“, sagte der Leiter des Ministerpräsidentenbüros nach Gesprächen mit dem Präsidenten des Amtes für wirtschaftlichen Wettbewerb (GVH) am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gergely Gulyás bezeichnete eine Überprüfung der ungarischen Preisbildungspraktiken als „äußerst wichtig“ und sagte, die Wettbewerbsbehörde verfüge über entsprechende Befugnisse in diesem Bereich. Außerdem lobte er die GVH für ihre „professionelle Arbeit ohne jegliche Einflussnahme“.

GVH-Chef Csaba Balázs Rigó sagte, sein Amt sei „unabhängig von der Regierung, aber nicht von guter Regierungsführung“. Als staatliche Behörde, die dem Parlament unterstellt ist, konzentriert sie sich auf „Probleme, die die Menschen wesentlich betreffen, einschließlich der Inflation“. Die GVH kümmert sich um die Inflation, um sicherzustellen, dass die heimischen Märkte „gut funktionieren und dem ungarischen Volk zugute kommen“. Er wies darauf hin, dass die GVH im Juli 2021 die Befugnis erhalten habe, beschleunigte Verfahren zur Durchsetzung des Gesetzes und zum Schutz der Verbraucher durchzuführen. Er fügte hinzu, dass zu den neuen Befugnissen der Behörde auch Hausdurchsuchungen gehören, um Daten zu erhalten, die für laufende Verfahren relevant sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Bezug auf die Inflation der Lebensmittelpreise sagte Rigó, seine Behörde habe im Januar eine Untersuchung der Milchindustrie sowie eine weitere Untersuchung der Preise für nicht verderbliche Lebensmittel eingeleitet. „Es ist klar, dass die Disinflation in diesem Bereich begonnen hat, da der Wettbewerb zwischen den Einzelhändlern die Preise senkt“, fügte er hinzu. Er sagte, dass eine „entschlossene Haltung“ der GVH an sich die Marktteilnehmer von Verstößen abhalten könnte, und fügte hinzu, dass „wir nur den Speer schärfen und noch nicht zugestochen haben“. Auf eine Frage zu den kontrollierten Preisen für Grundnahrungsmittel antwortete Gulyás, die Regierung beobachte die Vor- und Nachteile der Beibehaltung der Preisobergrenzen. Diese Vorteile seien „derzeit noch größer als der Schaden, der durch die Beeinflussung des wirtschaftlichen Wettbewerbs entsteht“, sagte er.