Ungarn: 7,2 Prozent BIP-Wachstum im vierten Quartal, 7,1 Prozent im Gesamtjahr 2021

Die ungarische Wirtschaftsleistung wuchs im vierten Quartal um 7,2 % und damit im gesamten Jahr um 7,1 %, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag in einer ersten Auswertung der Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bereinigt um saisonale und kalenderjährliche Effekte stieg das BIP im vierten Quartal um 7,1 %. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 2,1 %, angetrieben durch marktbestimmte Dienstleistungen, so das KSH. Das KSH stellte fest, dass das BIP im vierten Quartal um 4 % höher war als im vierten Quartal 2019, also vor der Coronavirus-Krise. Für das Gesamtjahr 2019 stieg das BIP um 2,1 %.

In seinem Kommentar zu den Daten sagte Finanzminister Mihály Varga, dass die Wachstumsrate des letzten Jahres die schnellste in der ungarischen Wirtschaftsgeschichte war. Die Politik der Regierung, die auf Steuersenkungen und Investitionen in Familien und Unternehmen setzt, habe sich bewährt, sagte Varga auf einer Pressekonferenz. Die Politik habe die Grundlage für eine rasche Erholung nach der pandemischen Wirtschaftskrise geschaffen, sagte er. Ungarns Wirtschaftsleistung sei auch im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union herausragend, betonte er. Für 2022 wird ein Wachstum von 5,9 % erwartet, fügte er hinzu.

Analysten erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, sie würden ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr aufgrund des Pass-Through-Effekts der starken Q4-Daten anheben. Péter Virovácz von der ING Bank sagte, dass die Zahlen für das vierte Quartal sehr positiv überrascht hätten, und fügte hinzu, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass ein höherer Konsum und höhere Investitionen das BIP-Wachstum angetrieben hätten, während eine etwas bessere Exportleistung der Industrie ebenfalls zu den positiven Daten beigetragen haben könnte.

Das Wirtschaftswachstum werde in diesem Jahr wahrscheinlich um etwa 0,8 Prozentpunkte höher ausfallen als der bisherige Marktkonsens und möglicherweise über 6 % liegen, sagte er und fügte hinzu, dass die starken BIP-Daten und die grassierende Inflation im Januar zu einem länger anhaltenden Anstieg der Zinssätze führen könnten als bisher erwartet.