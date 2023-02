Regierung setzt sich in der NATO für die Sicherheit der Ungarn ein

Die ungarische Regierung arbeite daran, die Sicherheit der Ungarn in der NATO in Zeiten von Krieg und wachsendem Migrationsdruck zu gewährleisten, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky der Nachrichtenagentur MTI nach einem zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Bei dem Treffen hätten die Minister den Stand der Verstärkung der Verteidigungskräfte an der Ostflanke des Bündnisses überprüft, sagte Szalay-Bobrovniczky. Von den vier neuen Kampfverbänden in der Region sei der ungarische der erste, der seine volle Einsatzfähigkeit erreiche – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn betrachte die Sicherheit auf dem westlichen Balkan ebenfalls als Priorität. Die Beteiligung des Landes an den internationalen Missionen im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina sei „erfolgreich und geschätzt“ gewesen, sagte er. Ungarn werde seine Verteidigungsausgaben bis Ende dieses Jahres auf 2 % des BIP anheben, ein Jahr früher als die von der NATO gesetzte Frist für diese Verpflichtung, sagte er. Der NATO-Gipfel in Vilnius im Juli könnte eine weitere Erhöhung dieses Anteils beschließen, merkte er an.

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine sagte der Minister: „Wir wollen immer noch Frieden. Alles deutet darauf hin, dass sich der Krieg in die Länge ziehen wird, und da Menschenleben auf dem Spiel stehen, müssen wir wiederholen: Wir können nur durch Frieden Leben retten. Wir lehnen weiterhin alle Schritte ab, die zu einer Eskalation führen“, fügte er hinzu. Investitionen in die Verteidigungsindustrie werden bei der Vorbereitung des diesjährigen NATO-Gipfels eine große Rolle spielen, sagte Szalay-Bobrovniczky. „Ungarn ist in dieser Hinsicht einen Schritt voraus, dank der Investitionen, die unsere Verteidigungskapazitäten, aber auch die Wirtschaft und unsere internationale Position stärken“, sagte er.