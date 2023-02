Szijjártó kritisiert neue Sanktionsrunde

Die Vorstellung des zehnten Sanktionspakets der Europäischen Kommission gegen Russland „macht deutlich, dass Brüssel keinerlei Hilfe im Kampf gegen die Inflation leisten wird“, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die neuen Sanktionen aus Brüssel kommen zu denen hinzu, die sich „bereits als nutzlos erwiesen haben“, so das Außenministerium unter Berufung auf Péter Szijjártó. „Sie haben es neunmal versucht, neunmal sind sie gescheitert. Sie sollten die vernünftige Schlussfolgerung ziehen, den Versuch einzustellen. Aber leider lässt sich Brüssel nicht von der Vernunft leiten.“ Mit Blick auf die am Mittwoch begonnene Debatte über das Paket sagte er, es seien Vorschläge gemacht worden, die sich auf die Energiesicherheit Ungarns auswirken würden, darunter die Forderung, die Lieferungen über die Druschba-Ölpipeline einzustellen und die nukleare Zusammenarbeit mit Russland stark einzuschränken. Sollten diese Schritte umgesetzt werden, würde das ungarische Volk erneut für den Krieg bezahlen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung alles in ihrer Macht stehende tun werde, um gegen diese Vorschläge zu kämpfen. „Natürlich lehnen wir alle Vorschläge bezüglich der Öllieferungen und der nuklearen Zusammenarbeit ab, und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass sie in das nächste Paket aufgenommen werden“, sagte er. Anstelle von „Kriegsmaßnahmen und Sanktionen“ solle sich die EU „endlich darauf konzentrieren, Frieden zu schaffen“, um Leben zu retten, sagte er.