Regierung hält strategische Sektoren in ungarischem Besitz

Die Regierung hält strategische Sektoren wie den Bankensektor, den Energiesektor und die Medienindustrie in ungarischer Hand, sagte der Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede und fügte hinzu, dass die Telekommunikation „wieder ungarisch gemacht wird“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Regierung löst auch ihr Versprechen an das ländliche Ungarn ein, indem sie noch nie dagewesene Entwicklungsprojekte in Angriff nimmt. „Wir werden Mittel in einer Höhe bereitstellen, wie sie das ländliche Ungarn nicht einmal zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie gesehen hat“, fügte er hinzu. Die Regierung wird einen verarbeitenden Landwirtschaftssektor entwickeln und die Lebensmittelindustrie wiederbeleben, „die durch die Privatisierungen ruiniert wurde“. „Die Lebensmittelindustrie wird nationale Champions haben, die sich auch auf dem Weltmarkt behaupten können“, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn Kraftwerke und Pipelinenetze bauen werde, „auch wenn Brüssel sich weigert, dabei eine Rolle zu spielen“. Die Regierung werde jedes Jahr weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Familien einführen, wie etwa die Befreiung von der Einkommenssteuer für Mütter unter 30 Jahren.