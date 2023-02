Szijjártó: Entschlossenes Handeln gegen Kernenergie-Sanktionen erforderlich

Es müsse entschieden gehandelt werden, um sicherzustellen, dass die EU-Sanktionen den russischen Nuklearsektor nicht beeinträchtigen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch und fügte hinzu, dass derartige Sanktionen sowohl den nationalen Interessen Ungarns als auch der globalen nuklearen Sicherheit schaden würden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó, der darauf hinwies, dass das zehnte Sanktionspaket derzeit in Brüssel fertig gestellt wird, sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, dass jede Art von Beschränkungen, die die nukleare Zusammenarbeit mit Russland beeinträchtigen, entschieden bekämpft werden müsse. „Wir müssen entschlossen gegen jede Auflistung von Rosatom und seinen Beamten vorgehen“, sagte der Minister. Sanktionen gegen die Kernenergie oder Rosatom würden „die grundlegenden nationalen Interessen Ungarns verletzen“ und die weltweite nukleare Sicherheit bedrohen. Szijjártó warf „zwei grünen Ministern der deutschen Regierung“ vor, die Lieferung deutscher Leittechnik für die neuen Blöcke des ungarischen Kernkraftwerks Paks „ohne jede rechtliche Grundlage“ zu behindern. Angesichts des volatilen globalen Energiemarktes, seiner Politisierung und der in die Höhe schießenden Preise seien nur die Länder stark, die einen bedeutenden Teil ihres Energiebedarfs selbst produzieren könnten. Für Ungarn bedeute dies „billige, nachhaltige und sichere“ Kernenergie, sagte er und fügte hinzu, dass Europa und die Welt ihre Umweltziele nur mit Kernenergie erreichen könnten. „Ungarn setzt sich daher für eine verstärkte Nutzung der Kernenergie ein“, sagte er und fügte hinzu, dass der Ausbau der Anlage in Paks „den höchsten Sicherheitsstandards“ entspreche.

Szijjártó begrüßte den „rationalen, auf gesundem Menschenverstand basierenden Ansatz“ der IAEA und brachte seine Unterstützung für Grossis Bemühungen um die Einrichtung einer Sicherheitszone um das Kernkraftwerk Saporischschja zum Ausdruck. Die Warnungen vor den Risiken eines nuklearen Unfalls seien auch ein Beweis dafür, dass die ungarische Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und Friedensgesprächen richtig sei, fügte er hinzu. „Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Tag, an dem der Krieg andauert, das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls oder Unfalls birgt“, sagte Szijjártó. „Wir, die wir uns an Tschernobyl erinnern, möchten verhindern, dass sich so etwas hier in Mitteleuropa ereignet“, fügte er hinzu. Auf eine Frage zu den Reden des US-amerikanischen und des russischen Präsidenten am Dienstag antwortete er: „Sie hätten der Menschheit einen weitaus größeren Dienst erwiesen, wenn sie miteinander gesprochen hätten“. „Wir befinden uns in der 25. Stunde, und dieser Krieg muss sofort beendet werden“, sagte Szijjártó. „Wenn es keinen sofortigen Waffenstillstand gibt und die Friedensgespräche nicht sofort beginnen, könnte es zu großen Schwierigkeiten kommen“, fügte er hinzu.

Zu den von der deutschen Regierung erhobenen Hindernissen für den Transport der für das Ausbauprojekt in Paks erforderlichen Leittechnik sagte er, ein Konsortium aus Siemens Energy und Framatome habe den Auftrag erhalten. Sollte Berlin die Beteiligung des deutschen Unternehmens unmöglich machen, müsse über eine Aufstockung der Rolle des französischen Partners diskutiert werden. „Es ist etwas wild, dass in der Europäischen Union ein Atomkraftwerk mit der Leittechnik der beiden stärksten europäischen Länder gebaut werden könnte und die deutsche Regierung derzeit riskiert, dass es durch russische Technik ersetzt werden muss“, sagte er. „Ist das ein vernünftiger Schritt der deutschen Regierung?“ Gleichzeitig fügte er hinzu, dass es kein Problem mit der Qualität der russischen Technologie gebe, da Rosatom ein führendes Unternehmen auf dem Weltmarkt sei. „Ich hoffe, dass eines Tages jemand in der deutschen Medienwelt, in der die Medienfreiheit offensichtlich fantastisch ist, mutig genug sein wird, einen der beiden Minister zu fragen, was der Grund für dieses Verhalten ist“, sagte er.