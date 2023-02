Die Zahl der in Ungarn erteilten Baugenehmigungen für Eigenheime stieg um 16,9 % auf 35.002 im Jahr 2022, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Genehmigungen für Häuser in der Hauptstadt stieg um 144 % auf 13.399, während die Zahl der Genehmigungen für Häuser in Komitatssitzen und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern um 5,6 % auf 5.546 sank. Die Zahl der Genehmigungen in kleineren Städten sank um 15,8 % auf 8.518.