Szijjártó: Frieden ist beste Garantie zur Vermeidung von Angriffen auf Atomkraftwerke

Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine seien „inakzeptabel“, und Frieden sei die beste Garantie, um sie zu vermeiden, erklärte Außenminister Péter Szijjártó in einem Facebook-Post nach einem Telefonat mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rafael Mariano Grossi versicherte dem Minister, dass der Angriff auf das Kernkraftwerk Tschernobyl in Ungarn zwar zu Recht Besorgnis ausgelöst habe, der Sarkophag der Anlage aber einem weitaus größeren Schlag standhalten könne. „Daher bestand weder bei dem Vorfall noch danach die Gefahr einer nuklearen Katastrophe; alle Messungen haben bestätigt, dass die Strahlung in keiner Weise gestiegen ist“, sagte Szijjártó. „Dennoch waren wir uns einig, dass Angriffe auf Kernkraftwerke inakzeptabel sind und die nukleare Sicherheit gewährleistet werden muss“, sagte er. Szijjártó betonte auch, dass beide Seiten die Bemühungen der USA zur Beendigung des Krieges in der Ukraine nachdrücklich unterstützen. „Frieden ist die Garantie dafür, dass Provokationen und Angriffe auf Nuklearanlagen in Zukunft vermieden werden können“, sagte er. Der Minister sprach auch den Mitarbeitern der IAEO seine Anerkennung aus, die unter den Bedingungen des Krieges die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke vor Ort gewährleisten.