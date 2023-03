Innenministerium veröffentlicht Bildungsgesetzentwurf auf seiner Website

Das Innenministerium hat den Gesetzesentwurf zum öffentlichen Bildungswesen auf seiner Website veröffentlicht, um weitere Konsultationen mit Berufsverbänden und der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Die Regierung und die Interessenverbände haben sich auf einen Zeitplan für die Konsultation geeinigt, so das Ministerium in einer Erklärung am späten Donnerstagabend – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Regierung hat die Lehrergehälter ab Januar um 10 % erhöht, wird sie aber rückwirkend auf 21 % anheben, „sobald Ungarn die ihm zustehenden EU-Mittel erhält“, hieß es in der Erklärung. Die Löhne könnten 2024 um 25 % und 2025 um bis zu 30 % gegenüber dem Niveau von 2021 steigen, hieß es. Die Löhne von Lehrern könnten bis 2025 80 % des Durchschnittslohns von Hochschulabsolventen erreichen, hieß es.

Bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs habe das Ministerium die Ergebnisse der öffentlichen Umfrage der Nationalen Konsultation vom letzten Jahr berücksichtigt, heißt es in der Erklärung weiter. Lehrer, die in benachteiligten Regionen oder mit mehrfach benachteiligten Kindern arbeiten, werden höhere Gehaltserhöhungen erhalten, hieß es. Auch die Leistung wird ein Faktor sein. Der Gesetzentwurf würde auch den Aufstieg der Lehrer im Lohnsystem vereinfachen, heißt es in der Erklärung.