Orbán: Regierung konzentriert sich auf die Wirtschaft

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte auf der Jahresauftaktveranstaltung der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK), die Zusammensetzung seines Kabinetts zeige deutlich, dass es sich auf die Wirtschaft konzentriere. Obwohl Kabinettsumbildungen innerhalb eines Wahlzyklus nicht typisch sind, wurden bestimmte Änderungen kurz nach der Regierungsbildung im vergangenen Mai notwendig, sagte Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Wechsel sei erfolgt, weil klar geworden sei, dass die von Brüssel verhängten Sanktionen zu einem rasanten Anstieg der Energiepreise geführt hätten und die Energiefrage zum Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg und die Finanzierung des Landes geworden sei. Deshalb sei ein unabhängiges Energieministerium notwendig, sagte Orbán und lobte die Arbeit von Energieminister Csaba Lantos.

Entgegen der allgemeinen europäischen Tendenz seien die ungarische Staatsverschuldung und das Defizit in den letzten drei Wahljahren – 2014, 2018 und 2022 – zurückgegangen, so Orbán. Es sei daher „dumm, dämlich und bösartig“, die Regierung zu beschuldigen, den Haushalt für 2022 nach Wahlkampfgesichtspunkten zu gestalten, sagte er. Die Regierung bleibe dem Markt und dem Privatkapital verpflichtet. Ungarn werde seine Ziele nicht ohne die Finanzierung durch den Markt erreichen können, sagte er. Die Regierung wird nur so lange eingreifen, bis die Marktfinanzierung wiederhergestellt ist, und wird sich bemühen, fehlende Zins- und Liquiditätsniveaus zu ergänzen, sagte er. „Aber das ist Krisenmanagement und kein Richtungswechsel“, sagte er.

Bezüglich des „Wiederaufbaus“ der Beziehungen zwischen Russland und Ungarn, den der MKIK-Vorsitzende László Parragh in einer früheren Rede begrüßte, sagte Orbán, diese würden durch eine „Umgestaltung der europäischen Machtstruktur“ bestimmt. Dieses „Experiment“ und nicht rein wirtschaftspolitische Überlegungen werden darüber entscheiden, ob Ungarns Beziehungen zu Russland wiederbelebt werden, sagte er. Europa entwöhne sich von Russland, das bisher billige Energie und Rohstoffe im Tausch gegen moderne Technologie geliefert habe, sagte Orbán. Diese Energieabhängigkeit werde nun „langsam aber sicher von einer anderen übernommen“, sagte er. „Die ungarische Außen- und Wirtschaftspolitik wird sich überlegen müssen, welche Art von Beziehungen zu Russland in den nächsten 10-15 Jahren aufgebaut und aufrechterhalten werden können“, sagte er.