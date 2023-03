Regierung will Energiekapazität in den kommenden Jahren erhöhen

Der Ausbau der ungarischen Energiekapazitäten wird in den kommenden zwei Jahren eine der wichtigsten politischen Maßnahmen sein und von Energieminister Csaba Lantos koordiniert werden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ungarns Industriepolitik konzentriere sich auf Investitionen, Entwicklungen und die Industrie, die energieintensive Sektoren seien, sagte er. „Wir werden Gasanlagen bauen, um die großen Industriezentren zu versorgen“, sagte er. Die Verwendung von Gas wird von der EU „in der gegenwärtigen Situation“ nicht verboten, sagte er. Energie kann importiert oder produziert werden, und Gas ist die einzige Quelle, aus der Ungarn seine eigene Energie produzieren kann, so Orbán. Zu den alternativen Energiequellen sagte er, Ungarn nutze Solarenergie und könne potenziell Windenergie nutzen. Das Land könnte auch genügend geothermische Energie produzieren, um für die nationale Wirtschaft von Nutzen zu sein, sagte er.

Orbán sagte, dass Ungarn in nächster Zeit seine Fähigkeit nutzen müsse, Gasanlagen in relativ schnellem Tempo zu bauen. Ungarn müsse zwei oder drei Anlagen entweder mit staatlichen Mitteln oder mit privatem Kapital bauen, um seine Industrieprojekte mit Energie versorgen zu können, fügte er hinzu. Wenn die EU Mittel dafür bereitstellt, wird Ungarn diese nutzen, andernfalls wird es aus anderen Mitteln finanziert, sagte Orbán und fügte hinzu, dass ein solches Projekt Investoren aus der ganzen Welt anziehen könnte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Als weiteres Problem bezeichnete Orbán die steigenden Zinsen für Ungarns Staatsschulden. Während sich die ungarische Wirtschaft 2010 dank sinkender Zinsen auf die Staatsschulden problemlos finanzieren konnte, habe die Inflation in Europa dazu geführt, dass die Zinssätze überall gestiegen seien, sagte er. Das bedeutet, dass Kredite, die in der Vergangenheit billiger waren, nun mit höher verzinsten Krediten erneuert werden müssen, fügte er hinzu. Er sagte, dass der Anteil der auslaufenden Schulden in den Jahren 2023 und 2024 gering sei und fügte hinzu, dass die hohen Zinssätze vorerst keine direkte Bedrohung für die Wirtschaft darstellten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán sagte, das Fehlen wirtschaftspolitischer Dilemmata in den letzten Jahren zeige die Stabilität der ungarischen Wirtschaftspolitik. Aber jetzt, fügte er hinzu, „gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Zentralbank und der Regierung über die Wirtschaftspolitik“. „Aber das ist nicht ungewöhnlich, sondern nur unerwartet, da es in den letzten 7-8 Jahren nicht der Fall war“, sagte der Ministerpräsident. Er sagte, die Zentralbank wolle die Inflation durch eine Verringerung der Geldmenge eindämmen. Aber, so Orbán, wenn die Inflation durch die steigenden Energiepreise und die Sanktionspolitik verursacht werde, dann müsse die Geldmenge vielleicht nicht in dem derzeitigen Umfang reduziert werden.