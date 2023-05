Fidesz will Antworten auf die Erpressung durch die Ukraine

Tamás Deutsch, der Leiter der Fidesz-Fraktion im Europäischen Parlament, sagte am Samstag, dass er und seine Gruppe von Europaabgeordneten von Brüssel eine klare und baldige Antwort auf „die jüngste ernsthafte Erpressung der Ukraine gegen Ungarn“ erwarten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Bezugnahme auf Berichte über einen angeblichen Plan zur Sprengung der Druschba-Pipeline, die russisches Öl nach Ungarn transportiert, sagte Deutsch in einer Videoerklärung, dass der „ernste und ungeheuerliche Fall von Erpressung“ geklärt werden müsse, und fügte hinzu, dass sich seine Gruppe von Europaabgeordneten mit schriftlichen Fragen an die Europäische Kommission gewandt habe. Deutsch bezog sich auf ein angebliches Treffen im Februar, bei dem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vorgeschlagen haben soll, die Pipeline zu sprengen, sowie auf eine Nachricht des Chefs von Ukrtransnafta, dem Unternehmen, das die Öltransporte durch das ukrainische Pipelinenetz verwaltet, in der er Ungarn Bedingungen für die Aufrechterhaltung des Ölflusses durch die Pipeline stellt. Er sagte auch, er habe eine Nachricht von der „Brüsseler Bürokratie“ erhalten, dass der Transit von Rohöl nach Ungarn durchaus gestoppt werden könne. Er sagte, es sei unerträglich, dass keine Antwort auf die Frage gegeben worden sei, ob „die direkten Mitarbeiter der Leiter der Europäischen Kommission“ den Ukrainern tatsächlich den „schwerwiegenden Akt der Bedrohung der Souveränität Ungarns“ vorgeschlagen hätten, um politischen Druck auszuüben.