Rétvári: Familie ist Grundwert, der „um jeden Preis“ bewahrt werden muss

Grundwerte wie die Familie müssen „um jeden Preis“ bewahrt werden, sagte der Staatssekretär im Innenministerium am Freitag auf einer Konferenz christlicher Frauen für die Familie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bence Rétvári sagte auf der vom Mária Kopp Institut für Demographie und Familien (KINCS), der Ungarischen Frauenunion und dem Sankt-Stephan-Institut organisierten Veranstaltung, dass die Regierung auch in Zeiten von Wirtschaftskrisen, Pandemien, Krieg, Sanktionen und steigenden Energiepreisen neue Maßnahmen zur Unterstützung der Familie einführe. „In den ersten zwanzig Jahren der postkommunistischen Transformation haben die Regierungen immer bei den Familien angesetzt, wenn sie aufgrund einer Krise ihre Ausgaben kürzen wollten, aber 2010 hat sich dies radikal geändert“, fügte er hinzu. Rétvári sagte, „man wolle in Brüssel den Begriff der Familie neu definieren“. Die Aufgabe des Staates bestehe nicht darin, „die Denkweise der Menschen durch gesetzliche Regelungen umzustoßen, sondern zu akzeptieren, dass der Begriff der Familie der Entwicklung des Staates, des Rechts oder jeder Form von öffentlichem Recht weit vorausgegangen ist“, fügte er hinzu. Es sei ein falsches Klischee, dass das Auftreten von Frauen in der Politik eine Errungenschaft der Linken sei, die ihren Ursprung in der Arbeiterbewegung habe. Die erste weibliche Politikerin in Ungarn war eine Christdemokratin namens Margit Slachta, während die erste weibliche Präsidentin Ungarns Katalin Novák ist, eine christliche Politikerin.