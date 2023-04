Veszprem schickt Busse in die Ukraine

Es sei eine grundlegende moralische Pflicht, den Bedürftigen nach „unserer Kraft, Größe und unseren Fähigkeiten“ zu helfen, sagte ein Regierungsvertreter am Sonntag in Uzhorod bei der Ankunft von sechs Bussen, die die zentralungarische Stadt Veszprem der Ukraine gespendet hat. Die Busse sind die erste Lieferung von 14 gebrauchten Fahrzeugen, die an ukrainische Städte geliefert werden sollen, in denen der Krieg den Fuhrpark des öffentlichen Nahverkehrs zerstört hat, sagte Levente Magyar. Einer der Busse wird in Transkarpatien in der Westukraine eingesetzt werden, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn sei bereit und in der Lage, einen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine zu leisten, sagte er. Während seines Besuchs wolle er auch die aktuellen Fragen der ukrainisch-ungarischen Beziehungen erörtern, die seiner Meinung nach „durch Regelungsfragen in Bezug auf die ungarische Minderheit hier gestört wurden, über die wir uns nicht einigen konnten“. Er sagte, er hoffe auf „guten Willen und Verständnis“ seitens der ukrainischen Partner, um eine „beruhigende, wenn auch nicht umfassende Lösung“ zu finden.

Magyar wird auch die von Ungarn finanzierten Infrastrukturprojekte in Bucha und Borodyanka besuchen, zwei Ortschaften in der Nähe von Kiew, die zu Beginn des Krieges von der russischen Armee besetzt und zerstört wurden. „Trotz des Anscheins, den einige aufrechterhalten wollen, hat Ungarn eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Ukraine“, sagte er. Magyar traf auch mit führenden Vertretern der ungarischen Minderheit in Beherove (Beregszász) zusammen und sagte, er hoffe, dass die „für die örtliche ungarische Minderheit äußerst heikle Frage des Gebrauchs der Muttersprache zur Ruhe gebracht werden kann.“