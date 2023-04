Szijjártó fordert den Ausbau der europäischen Erdgasquellen

Die derzeitige Situation auf dem Energiemarkt „tötet“ die Wettbewerbsfähigkeit Europas, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag auf einer Konferenz in Budapest und fügte hinzu, dass die einzige Lösung darin bestehe, die dem Kontinent zur Verfügung stehenden Erdgasquellen zu erweitern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem 4. Budapester LNG-Gipfel sagte Szijjártó, es sei im vergangenen Jahr deutlich geworden, dass die Energiesicherheit in Europa „eine Illusion“ gewesen sei. Laut einer Erklärung des Ministeriums argumentierte Szijjártó, dass der Krieg in der Ukraine und das „Versagen“ der Reaktionsmaßnahmen auf diesen Krieg zu einer Verzehnfachung des Gaspreises geführt hätten. In Bezug auf die Sabotage der Nord Stream Offshore-Pipeline sagte Szijjártó, es sei „wahnsinnig“, dass es „keine internationale, unparteiische und unabhängige Untersuchung“ des Vorfalls gegeben habe. „Stellen Sie sich das Gleiche in Amerika vor … stellen Sie sich die Reaktion dort vor“, sagte er.

In der Zwischenzeit sagte Szijjártó, dass es vor dem Winter in ganz Europa Wellen von „Fake News“ über hohe Gasspeicherstände gegeben habe, wobei er darauf hinwies, dass die Speicherstände im Verhältnis zum Verbrauch kaum erwähnt worden seien. Szijjártó sagte, dass der vergangene Winter in Europa zwar mild gewesen sei, die Experten jedoch davon ausgingen, dass die nächste Heizsaison aufgrund des Verlustes von mindestens 50 Milliarden Kubikmetern russischen Erdgases, der erhöhten Nachfrage infolge des Neustarts der chinesischen Wirtschaft und der begrenzten europäischen LNG-Kapazitäten schwieriger werden würde. Die derzeitige Situation „tötet“ die Wettbewerbsfähigkeit Europas, so Szijjártó, der darauf hinwies, dass der Erdgaspreis auf dem Kontinent siebenmal so hoch sei wie in den Vereinigten Staaten, während Strom dreimal so viel koste wie in China.

Szijjártó sagte, die Lösung unter den gegenwärtigen Umständen sei, sich auf das Angebot und nicht auf die Nachfrage zu konzentrieren und so viel Gas wie möglich nach Europa zu importieren. Es sei bedauerlich, dass die Europäische Union eine frühere Verordnung zur Senkung des Erdgasverbrauchs um 15 % verlängert habe, denn im Sommer könne Energie nur durch eine Reduzierung des industriellen Verbrauchs eingespart werden. Er bekräftigte, dass Ungarn die Energiesicherheit als eine physische und nicht als eine ideologische oder politische Frage betrachte und dass Diversifizierung bedeute, Energie aus so vielen Ressourcen wie möglich zu beziehen und nicht die „geografische Richtung“ der Energieabhängigkeit zu ändern.

Im Hinblick auf neue Energiequellen nannte der Minister den Import von Gas aus Aserbaidschan als erste Option und wies darauf hin, dass eine politische Einigung über die Lieferung von rund 100 Millionen Kubikmetern aserbaidschanischen Gases nach Ungarn in diesem Jahr erzielt worden sei. Danach könnten die jährlichen Lieferungen im Rahmen eines langfristigen Vertrags 2 Milliarden Kubikmeter erreichen, fügte er hinzu. Dies erfordere allerdings den Ausbau der Infrastruktur. Die andere Option sei die Einspeisung von verflüssigtem Erdgas aus Kroatien, Griechenland, der Türkei und Polen, was ebenfalls den Ausbau der Netzkapazitäten erfordere, wofür EU-Mittel erforderlich seien. Szijjártó sagte, auch wenn einige in Brüssel den Ausbau der Gasinfrastrukturen nicht weiter finanzieren wollten, wäre dies ein Fehler, denn Europa müsse überleben, bis neue Technologien vorhanden seien. Die ungarische Regierung werde sich weiterhin für den Ausbau der Infrastruktur einsetzen, da es andernfalls „sehr, sehr kompliziert“ sei, die Energiesicherheit von Ländern wie Ungarn zu gewährleisten, sagte er.