Ungarn betreibt als einziges EU-Land ukrainischsprachige Schulen

Bei all der internationalen Kritik, die seit Beginn des Krieges an Ungarn geübt wird, und dem Vorwurf einer „Anti-Ukraine-Politik“ wird kaum gewürdigt, dass Ungarn der einzige Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, der ukrainischsprachige Schulen für hier lebende Flüchtlingskinder eingerichtet hat und betreibt, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die ungarische Regierung habe es immer als selbstverständlich angesehen, dass „wir dem vom Konflikt betroffenen Land helfen müssen“, sagte Levente Magyar auf einer von dem Ungarischen Ökumenischen Hilfswerk organisierten internationalen Konferenz über Ungarns Hilfsaktivitäten. „Deshalb haben wir die ungarisch-ukrainische Grenze sofort geöffnet, und es wurden 13 Millionen Grenzübertritte registriert, während viele Zehntausende von Ukrainern beschlossen haben, hier zu bleiben“, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er sagte, der ungarische Außenminister habe zwei Tage nach dem russischen Angriff persönlich Hilfslieferungen in die Ukraine gebracht und geprüft, wie Ungarn helfen könne. Magyar fügte hinzu, dass er die Ukraine zwölf Mal persönlich besucht habe, darunter vier Mal in Kiew war. Magyar fügte hinzu, dass Ungarn auch verwundeten Soldaten und Kindern, die „zu Hunderten“ ankamen, medizinische Hilfe zukommen ließ, während jedes Jahr tausend Ukrainern Stipendien für ein Studium an ungarischen Universitäten angeboten wurden. Er äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges und fügte hinzu, dass Ungarn die hilfsbedürftigen Ukrainer auch nach dem Ende des Krieges nicht vernachlässigen werde.