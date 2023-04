Chinesische Touristen besuchen wieder Ungarn

Chinesische Touristengruppen kehren nach Ungarn zurück und werden dazu beitragen, dass der Tourismus in Ungarn wieder das Niveau von vor 2019 erreicht, sagte eine Beamtin der Ungarischen Tourismusagentur (MTÜ) am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die erste offizielle Gruppe chinesischer Touristen seit dem Ausbruch der Pandemie sei mit einem Direktflug der Air China aus Chongqing am Ferenc Liszt International Airport in Budapest eingetroffen, sagte Zsófia Jakab, stellvertretende Generaldirektorin für Marketing und Kommunikation der Agentur, in einer Erklärung. Eine kleine Gruppe von 17 Personen kam in Budapest an, und es werden weitere Gruppen erwartet, so dass in diesem Jahr 36.000 chinesische Touristen erwartet werden, basierend auf den Vorbestellungen, sagte Jakab. Chinesische Touristengruppen halten sich jetzt 8-10 Tage in Ungarn auf, während es früher nur 2-3 Tage waren. Neben Budapest werden sie wahrscheinlich auch Debrecen, den Kurort Hévíz und die Gebiete um den Balaton besuchen, sagte sie. Die Agentur startet Mitte April eine chinesische Roadshow, fügte Jakab hinzu.