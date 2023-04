Szijjártó: NATO sollte nicht zum Anti-China-Block werden

Die NATO sollte sich nicht in einen Anti-China-Block verwandeln, sagte der Außenminister in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit sei einer Rivalität vorzuziehen, sagte Péter Szijjártó nach einem Treffen der NATO-Außenminister. „Wir sind nicht in einen Wettbewerb zwischen China und Europa oder China und Ungarn eingetreten und wollen dies auch nicht tun“, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz. Er sagte, die Beziehungen sollten nicht in militärischen Begriffen ausgedrückt werden. Die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit solle „die Automobilrevolution“ umfassen, sagte er und wies darauf hin, dass europäische Hersteller von südkoreanischen und chinesischen Batterien abhängig geworden seien. Szijjártó sagte, dass die politischen Entscheidungen in Brüssel in Bezug auf die Automobilindustrie, die für die wirtschaftliche Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung ist, in Richtung einer radikalen Erneuerung der Branche getroffen worden seien. „Es gibt inzwischen zu viele Interessen, als dass dieser Übergang nicht erfolgreich sein könnte“, sagte er. Während die Entwicklungen für die Herstellung von Elektroautos in Europa voranschritten, hätten die Politiker vergessen, Produktionskapazitäten für Batterien zu schaffen, die sich größtenteils im Besitz chinesischer Unternehmen befänden, sagte er. „Jeder, der für eine Trennung der chinesischen und der europäischen Wirtschaft eintritt, riskiert einen massiven Schlag für die europäische Wirtschaft“, sagte er.