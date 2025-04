Rétvári: Jährliche Kriminalitätsrate in Ungarn seit 2010 um 60 Prozent gesunken

Während die Behörden im Jahr 2010 447.000 Straftaten registrierten, ist diese Zahl heute um fast 60 Prozent auf 178.000 gesunken, sagte ein Beamter des Innenministeriums am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung habe das Budget der Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren verdreifacht, sagte der parlamentarische Staatssekretär Bence Rétvári auf einer Veranstaltung zum nationalen Tag der Kriminalitätsprävention in Kiskunfélegyháza, im Süden Ungarns, und fügte hinzu, dass die Polizeikräfte um 2.000 bis 3.000 Beamte aufgestockt worden seien. Er hob ein kürzlich vom Nationalen Rat für Verbrechensvorbeugung (NBT) ins Leben gerufenes Programm hervor, das junge Menschen davor schützen soll, Opfer von Verbrechen oder selbst zu Kriminellen zu werden.

In Bezug auf die „Menschenjagd“ der Regierung gegen Drogenhändler sagte Retvari, dass etwa 3.500 Polizeibeamte in den letzten Wochen an über 1.000 Razzien teilgenommen und dabei Hunderte von Kilogramm Drogen beschlagnahmt hätten. Er wies darauf hin, dass eine neue Verfassungsänderung nicht nur die Herstellung und den Vertrieb, sondern auch die Förderung von Drogen verbietet, und warnte, dass junge Menschen, die süchtig werden, „nicht nur ihre Jugend, sondern auch ihr Erwachsensein verlieren“.