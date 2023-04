10. Internationale Theaterolympiade in Budapest eröffnet

Die 10. Internationale Theaterolympiade wurde am Samstag in Budapest mit Konzerten und Auftritten von Straßenkünstlern an mehreren Orten am Donauufer eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Als die Fahne der dreimonatigen Veranstaltungsreihe am Gebäude des Nationaltheaters gehisst wurde, sagte Attila Vidnyánszky, künstlerischer Leiter des Festivals und Direktor des Nationaltheaters, dass „mehr als 100 Institutionen diesen Traum verwirklichen“ – nach vier Jahren Vorbereitung. Bei derwerden 750 Produktionen von 400 Theatergruppen, Tanz- und Puppentheatergruppen aus 58 Ländern mit 7.500 Mitwirkenden gezeigt. Die Programme werden bis zum 1. Juli an fast 100 Spielorten im ganzen Land aufgeführt.