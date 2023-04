Budapester Marsch der Lebenden zum Gedenken an die Opfer des Holocaust

Beim Marsch der Lebenden in Budapest wurde am Sonntag der Opfer des Holocausts gedacht. Die Strecke des Marsches verlief zwischen zwei Denkmälern für Zwangsarbeiter – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gábor Gordon, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung „Marsch der Lebenden“, erklärte, dass der diesjährige Marsch dem Gedenken an die Zwangsarbeiter gewidmet sei. Er wies darauf hin, dass über 100.000 Juden und Nichtjuden aus Ungarn ab 1939 als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden und 60.000 von ihnen nicht überlebten.

Die Koordinatorin der Europäischen Kommission für die Bekämpfung des Antisemitismus und die Förderung des jüdischen Lebens, Katharina von Schnurbein, würdigte das blühende jüdische Leben in Budapest, sagte aber auch, dass acht von zehn ungarischen Juden Antisemitismus immer noch als ein Problem ansehen. Sie begrüßte die Bemühungen der ungarischen Regierung, eine eigene nationale Strategie gegen Antisemitismus zu entwerfen. Der israelische Botschafter in Ungarn, Yacov Hadas-Handelsman, wies auf die wichtige Rolle hin, die die Bildung bei der Beseitigung des Antisemitismus spielt, und sagte, die heutige Jugend müsse für die während des Holocausts begangenen Verbrechen sensibilisiert werden. Er fügte hinzu, dass es beim Marsch der Lebenden auch darum gehe, „seine Stimme zu erheben, insbesondere gegen Ungleichheit und Intoleranz“. Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Ungarn, David Pressman, sagte, der Marsch der Lebenden diene dem Zweck des Gedenkens und der Aufklärung, biete aber auch eine Gelegenheit für die Menschen, sich wieder auf andere einzulassen, mit denen sie nicht einer Meinung sind, und sich gegen diejenigen zu wehren, die sich gegen die Schwachen richten.